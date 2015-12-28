Кировские спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре"

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Летом прошлого года слаженная командная работа пожарных позволила спасти человеческие жизни. За проявленный героизм и мужество спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре".О пожарной безопасности беспокоились еще во времена Древнего Рима, где распоряжением императора Августа была создана бригада по борьбе с огнем. Сегодня подобные подразделения есть в каждом современном городе. Способность защищать, спасать других и каждый раз бесстрашно смотреть опасности в глаза вряд ли можно назвать просто профессией. Герои нашего сюжета пришли в структуру МЧС после службы в армии и за это время ни разу не пожалели о своем выборе.В тот летний день смена проходила в обычном режиме. На пульт диспетчера поступило сообщение, что на проспекте Строителей на шестом этаже многоквартирного дома сильное задымление. На вызов выехало два отделения. По прибытию на место пожарным сообщили, что в горящей квартире оказались две женщины с грудными детьми.На подготовку пожарных уходит немало времени и сил. Поскольку от их слаженных действий зависит, насколько удачной будет операция по эвакуации людей и тушению пламени. Все это очень непросто, так как каждая минута на счету.Огонь это страшная стихия, и зачастую люди не могут спастись самостоятельно. В таких случаях на помощь приходят пожарные. Такие как наши герои, которые всегда в считанные секунды готовы выехать по сигналу тревоги.