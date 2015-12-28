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Кировские спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре"

Вчера, 12:13 | Просмотров: 135 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Летом прошлого года слаженная командная работа пожарных позволила спасти человеческие жизни. За проявленный героизм и мужество спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре".

О пожарной безопасности беспокоились еще во времена Древнего Рима, где распоряжением императора Августа была создана бригада по борьбе с огнем. Сегодня подобные подразделения есть в каждом современном городе. Способность защищать, спасать других и каждый раз бесстрашно смотреть опасности в глаза вряд ли можно назвать просто профессией. Герои нашего сюжета пришли в структуру МЧС после службы в армии и за это время ни разу не пожалели о своем выборе.

Кировские спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре"АНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, МАСТЕР-ПОЖАРНЫЙ:
«Так получилось, что попал в нужный коллектив, товарищи помогали, я им помогал и достигал результатов. Можно сказать, что это моя любимая профессия»

В тот летний день смена проходила в обычном режиме. На пульт диспетчера поступило сообщение, что на проспекте Строителей на шестом этаже многоквартирного дома сильное задымление. На вызов выехало два отделения. По прибытию на место пожарным сообщили, что в горящей квартире оказались две женщины с грудными детьми.

Кировские спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре"НИКОЛАЙ БАРАНОВ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-ПОЖАРНЫЙ:
«Было принято решение. Включившись в противогазы подняться на шестой этаж. Вскрыли дверь и, надев спасательное устройство на пострадавших, взяв ребят на руки, вместе с мамами вывели на свежий воздух».

На подготовку пожарных уходит немало времени и сил. Поскольку от их слаженных действий зависит, насколько удачной будет операция по эвакуации людей и тушению пламени. Все это очень непросто, так как каждая минута на счету.

Кировские спасатели представлены к награде "За отвагу на пожаре"СЕРГЕЙ МОКРУШИН, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-ПОЖАРНЫЙ:
«Мы не задумываемся ни о чем во время пожара. Это потом уже осознаешь, а так опыт играет не маловажную роль, тренировки. Ну и сплоченность коллектива».

Огонь это страшная стихия, и зачастую люди не могут спастись самостоятельно. В таких случаях на помощь приходят пожарные. Такие как наши герои, которые всегда в считанные секунды готовы выехать по сигналу тревоги.


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