15 человек пострадали в Кирове из-за снегопада.

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Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии опубликовал статистику обращений.В Кирове вечером в понедельник, 23 апреля, образовался сильный гололед. За прошедшие сутки к медикам обратились 15 кировчан, пострадавших от гололеда. 6 из них получили помощь врачей и были отпущены домой, 9 человек госпитализировали.За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье в центр травматологии обратились трое пострадавших от гололеда. Всех госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.