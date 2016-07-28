15 человек пострадали в Кирове из-за снегопада.
В Кирове вечером в понедельник, 23 апреля, образовался сильный гололед. За прошедшие сутки к медикам обратились 15 кировчан, пострадавших от гололеда. 6 из них получили помощь врачей и были отпущены домой, 9 человек госпитализировали.
За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье в центр травматологии обратились трое пострадавших от гололеда. Всех госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
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