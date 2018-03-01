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Новости / Происшествия

Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

Вчера, 17:57 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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Впрочем гаджет ей так и не достался, потому что девушка стала жертвой дистанционных мошенников.

Как выяснилось, накануне она нашла в интернете сайт, на котором якобы разыгрывали сотовый телефона. Решив испытать удачу кировчанка ввела все свои персональные данные, которые требовались для участия. Этого хватило, чтобы злоумышленники списали денежные средства с карты потерпевшей.

По данному факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенников.


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