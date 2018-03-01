Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.
Как выяснилось, накануне она нашла в интернете сайт, на котором якобы разыгрывали сотовый телефона. Решив испытать удачу кировчанка ввела все свои персональные данные, которые требовались для участия. Этого хватило, чтобы злоумышленники списали денежные средства с карты потерпевшей.
По данному факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенников.
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