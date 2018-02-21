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Новости / Происшествия

Житель Омутнинска обманул знакомого при покупке автомобиля.

Сегодня, 16:55 | Просмотров: 32 | Версия для печати
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46-летний мужчина признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.
 
В 2013 году житель Омутнинска купил у знакомого автомобиль ВАЗ. При заключении сделки он передал половину стоимости автомашины, пообещав оставшуюся часть денег отдать позднее.
 
Но обещанных денег бывший владелец автомобиля так и не дождался.
 
А покупатель тем временем продал машину другому знакомому.
 
Суд учел наличие у обвиняемого предыдущей судимости за аналогичное преступление и назначил окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации УМВД по Кировской области


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