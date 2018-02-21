Житель Омутнинска обманул знакомого при покупке автомобиля.
46-летний мужчина признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.
В 2013 году житель Омутнинска купил у знакомого автомобиль ВАЗ. При заключении сделки он передал половину стоимости автомашины, пообещав оставшуюся часть денег отдать позднее.
Но обещанных денег бывший владелец автомобиля так и не дождался.
А покупатель тем временем продал машину другому знакомому.
Суд учел наличие у обвиняемого предыдущей судимости за аналогичное преступление и назначил окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
по информации УМВД по Кировской области
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