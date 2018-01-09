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Новости / Происшествия

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

Вчера, 18:00 | Просмотров: 928 | Версия для печати
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По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, их подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
 
По версии следствия, в мае 2017 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» получил оперативную информацию о том, что несколько жителей Юрьи намерены купить в Кирове наркотики.
 
На обратном пути молодые люди были задержаны, но при личном досмотре наркотиков при них не оказалось. Зато пакетики с наркосредствами были найдены в такси, на котором они возвращались в Юрью.
 
По версии следствия, оперуполномоченный угрозыска решил подкинуть наркотик одному из задержанных для искусственного создания улики. В этом ему помог второй оперуполномоченный отдела.
 
В дальнейшем в присутствии понятых был проведен личный досмотр задержанных, наркотик изъят и составлен подложный протокол личного досмотра.
 
В ходе расследования уголовного дела подозреваемые свою вину не признали. Обоим избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
Следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел собрали достаточную доказательственную базу.
 
Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.


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