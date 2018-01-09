Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

Поделиться новостью:

По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, их подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в мае 2017 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» получил оперативную информацию о том, что несколько жителей Юрьи намерены купить в Кирове наркотики.

На обратном пути молодые люди были задержаны, но при личном досмотре наркотиков при них не оказалось. Зато пакетики с наркосредствами были найдены в такси, на котором они возвращались в Юрью.

По версии следствия, оперуполномоченный угрозыска решил подкинуть наркотик одному из задержанных для искусственного создания улики. В этом ему помог второй оперуполномоченный отдела.

В дальнейшем в присутствии понятых был проведен личный досмотр задержанных, наркотик изъят и составлен подложный протокол личного досмотра.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемые свою вину не признали. Обоим избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел собрали достаточную доказательственную базу.

Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.