Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.
По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, их подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По версии следствия, в мае 2017 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» получил оперативную информацию о том, что несколько жителей Юрьи намерены купить в Кирове наркотики.
На обратном пути молодые люди были задержаны, но при личном досмотре наркотиков при них не оказалось. Зато пакетики с наркосредствами были найдены в такси, на котором они возвращались в Юрью.
По версии следствия, оперуполномоченный угрозыска решил подкинуть наркотик одному из задержанных для искусственного создания улики. В этом ему помог второй оперуполномоченный отдела.
В дальнейшем в присутствии понятых был проведен личный досмотр задержанных, наркотик изъят и составлен подложный протокол личного досмотра.
В ходе расследования уголовного дела подозреваемые свою вину не признали. Обоим избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел собрали достаточную доказательственную базу.
Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.