Житель Куменского района поверил мошенникам и лишился отпускных.

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В полиции 40-летний житель одного из поселков района рассказал, что в середине апреля на сотовый телефон ему позвонила незнакомая девушка.

Она сообщила, что мужчина выиграл крупный денежный приз. Для его перечисления необходимо сообщить номер банковской карты.

Доверчивый житель Куменского района сообщил незнакомке и номер своей карты, и код безопасности, и пароль для доступа в «личный кабинет».

После этого все деньги - 24 тысячи отпускных, которые были на карте, исчезли.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-технические мероприятия.

по информации УМВД по Кировской области