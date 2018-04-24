Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной

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«Рядом с троллейбусом, как раз у заднего колеса стоит девушка и держится за ногу. Ну, я уже на автомате подошла, спрашиваю что случилось. Говорит под колесо попала, или из-под колеса попало. И вот она руку то как-бы поднимает, я вижу оттуда как хлынет кровь очень-очень и я поняла, что у девушки повреждены какие-то крупные сосуды, и тут уже моментально было принято решение натягивать жгут».

Возле нее уже были сотрудники полиции, они оказывали ей посильную помощь. Я перешла дорогу и стала помогать им в оказании помощи. Сотрудник полиции держал ее голову в приподнятом состоянии, на своих коленях. И был наложен жгут. Успокоили женщину, я усилила компрессию жгутом. Затянула, завязала. Дала необходимые медикаменты, имеющиеся у меня в наличии».

Сегодня ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия, случившегося во время снегопада, когда отлетевшая из-под автобуса пластина попала в женщину. Пострадавшая, по словам врачей, стабильна и находится в центре травматологии. О том, как её спасали, - Лариса Добриянова.Происшествие случилось 23 апреля. Во время сильного снегопада водитель автобуса сильно забуксовал и подложил под колесо металлическую пластину, которая и отлетела в ногу проходящей мимо молодой женщине. Практически сразу выяснилось, что травма серьезная — порвана артерия. По счастливому стечению обстоятельств рядом оказалась медик Надежда Даровских.Женщина сделала все, что было в ее силах, наложила жгут, убедилась, что вызвали скорую помощь, и поспешила на работу. Лежащую в снегу, на куртках сотрудников ДПС и с кровью на ноге пострадавшую женщину увидела врач-лор Медико-санитарной части МВД.Все остальное время, до приезда скорой и передачи пациентки в руки других врачей Надежда Кузнецова оставалась на месте. Сказав врачам скорой помощи, какие лекарства успела дать, и, убедившись в том, что сделала все возможное, также отправилась на службу. Там, впрочем, ее поступку не удивились.В медсанчасти МВД обучают сотрудников полиции оказанию экстренной помощи. Все без исключения очевидцы отмечают профессионализм и помощь, оказанную женщине сотрудниками ДПС, которые помогли медикам найти жгуты, бинты и все необходимое для первой помощи.Сотрудники сняли форменные куртки, чтобы согреть женщину и также находились на месте до приезда скорой помощи.В настоящий момент ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.