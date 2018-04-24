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Новости / Происшествия

Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 124 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сегодня ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия, случившегося во время снегопада, когда отлетевшая из-под автобуса пластина попала в женщину. Пострадавшая, по словам врачей, стабильна и находится в центре травматологии. О том, как её спасали, - Лариса Добриянова.
 
 
Происшествие случилось 23 апреля. Во время сильного снегопада водитель автобуса сильно забуксовал и подложил под колесо металлическую пластину, которая и отлетела в ногу проходящей мимо молодой женщине. Практически сразу выяснилось, что травма серьезная — порвана артерия. По счастливому стечению обстоятельств рядом оказалась медик Надежда Даровских.

Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной НАДЕЖДА ДАРОВСКИХ, СЕСТРА-АНАСТЕЗИСТ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КОГБУЗ КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №9:
«Рядом с троллейбусом, как раз у заднего колеса стоит девушка и держится за ногу. Ну, я уже на автомате подошла, спрашиваю что случилось. Говорит под колесо попала, или из-под колеса попало. И вот она руку то как-бы поднимает, я вижу оттуда как хлынет кровь очень-очень и я поняла, что у девушки повреждены какие-то крупные сосуды, и тут уже моментально было принято решение натягивать жгут».
 
 
Женщина сделала все, что было в ее силах, наложила жгут, убедилась, что вызвали скорую помощь, и поспешила на работу. Лежащую в снегу, на куртках сотрудников ДПС и с кровью на ноге пострадавшую женщину увидела врач-лор Медико-санитарной части МВД.

Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА, ВРАЧ ВОЕННОЙ КОМИССИИ ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
Возле нее уже были сотрудники полиции, они оказывали ей посильную помощь. Я перешла дорогу и стала помогать им в оказании помощи. Сотрудник полиции держал ее голову в приподнятом состоянии, на своих коленях. И был наложен жгут. Успокоили женщину, я усилила компрессию жгутом. Затянула, завязала. Дала необходимые медикаменты, имеющиеся у меня в наличии».
 
 
Все остальное время, до приезда скорой и передачи пациентки в руки других врачей Надежда Кузнецова оставалась на месте. Сказав врачам скорой помощи, какие лекарства успела дать, и, убедившись в том, что сделала все возможное, также отправилась на службу. Там, впрочем, ее поступку не удивились.

Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной АНДРЕЙ ЭПШТЕЙН, НАЧАЛЬНИК ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Она, действительно, человек скромный, подготовленный. Эти ситуации с ней встречаются не раз. И нам, иногда, медработникам, кажется, что мы вроде бы ничего особенного не делаем. Но Надежда Анатольевна, она всё выполнила до конца, она правильно наложила жгут, она переда пострадавшую в скорую помощь и пострадавшей сегодня на высоком уровне оказывается помощь по поводу серьезной травмы».

В медсанчасти МВД обучают сотрудников полиции оказанию экстренной помощи. Все без исключения очевидцы отмечают профессионализм и помощь, оказанную женщине сотрудниками ДПС, которые помогли медикам найти жгуты, бинты и все необходимое для первой помощи.

Сотрудники сняли форменные куртки, чтобы согреть женщину и также находились на месте до приезда скорой помощи.

АНДРЕЙ ЭПШТЕЙН, НАЧАЛЬНИК ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Мы много уделяем внимания обучению сотрудников органов внутренних дел. Потому что в законе о полиции сказано, что каждый сотрудник полиции должен оказать первую помощь. И не только своему коллеге, но и пострадавшему при различных ЧС в том числе и ДТП».

В настоящий момент ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.

Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Из-под колеса автобуса ПАЗ, который двигался по 88 маршруту, вылетел предмет, который причинил травму пешеходу. В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия».

Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Спустя пару дней после происшествия проезжая часть по ул. Московская уже сухая. Здесь работала снегоуборочная техника, и солнечная погода делает свое дело. Однако, в 10 метрах от места происшествия, на ул. Горького снег до сих пор не очищен. Здесь людям трудно пройти до пешеходного перехода, а обычные машины по проезжей части тоже проезжают с трудом».


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