Медпомощь при ДТП с пострадавшей женщиной
НАДЕЖДА ДАРОВСКИХ, СЕСТРА-АНАСТЕЗИСТ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КОГБУЗ КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №9:
НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА, ВРАЧ ВОЕННОЙ КОМИССИИ ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
АНДРЕЙ ЭПШТЕЙН, НАЧАЛЬНИК ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Она, действительно, человек скромный, подготовленный. Эти ситуации с ней встречаются не раз. И нам, иногда, медработникам, кажется, что мы вроде бы ничего особенного не делаем. Но Надежда Анатольевна, она всё выполнила до конца, она правильно наложила жгут, она переда пострадавшую в скорую помощь и пострадавшей сегодня на высоком уровне оказывается помощь по поводу серьезной травмы».
В медсанчасти МВД обучают сотрудников полиции оказанию экстренной помощи. Все без исключения очевидцы отмечают профессионализм и помощь, оказанную женщине сотрудниками ДПС, которые помогли медикам найти жгуты, бинты и все необходимое для первой помощи.
Сотрудники сняли форменные куртки, чтобы согреть женщину и также находились на месте до приезда скорой помощи.
АНДРЕЙ ЭПШТЕЙН, НАЧАЛЬНИК ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Мы много уделяем внимания обучению сотрудников органов внутренних дел. Потому что в законе о полиции сказано, что каждый сотрудник полиции должен оказать первую помощь. И не только своему коллеге, но и пострадавшему при различных ЧС в том числе и ДТП».
В настоящий момент ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.
МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Из-под колеса автобуса ПАЗ, который двигался по 88 маршруту, вылетел предмет, который причинил травму пешеходу. В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Спустя пару дней после происшествия проезжая часть по ул. Московская уже сухая. Здесь работала снегоуборочная техника, и солнечная погода делает свое дело. Однако, в 10 метрах от места происшествия, на ул. Горького снег до сих пор не очищен. Здесь людям трудно пройти до пешеходного перехода, а обычные машины по проезжей части тоже проезжают с трудом».
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