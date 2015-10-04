В Советском районе из цеха пилорамы украли деревообрабатывающий станок.
В МО МВД России «Советский» обратился руководитель деревоперерабатывающего предприятия одного из поселков района.
Бизнесмен сообщил, что с территории его пилорамы был украден станок стоимостью 150 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 34-летний работник фирмы, которая арендовала у владельца пилорамы один из цехов.
Сотрудникам полиции он пояснил, что решил продать оборудование фирме, занимающейся приемом металлолома с услугами самовывоза. Покупатели сами разобрали и вывезли станок по частям, заплатив за это похитителю 26 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.
по информации УМВД по Кировской области
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