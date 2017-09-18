В Кировской области полиция нашла пропавшую семью.

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26 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в селе Коршик утром 25 апреля ушла из дома 26-летняя женщина с двумя детьми: 7-летней девочкой и 3-летним сыном.

Ориентировка с приметами была направлена во все органы внутренних дел Кировской области. К поиску подключились волонтеры.

Полицейские опросили жителей села, нашли родственников пропавшей, которые проживали в других населенных пунктах области. Но все они пояснили, что давно не видели женщину.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли водителя автобуса, который подвез женщину с детьми от поворота на Коршик до Яранска. Полицейские установили, что из Яранска женщина направилась в Тужу.

Там в итоге и нашлись пропавшие без вести. Женщина с детьми остановилась у своих знакомых.

Сейчас полицейские выясняют причины ее столь дальнего и продолжительного путешествия.