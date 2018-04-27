После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.

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Поручение всем ответственным лицам дал глава администрации Илья Шульгин.

Напомним, 27 апреля 2018 года ЧП произошло в детском саду №201. Во время прогулки на игровой площадке трёхлетний ребёнок провалился в двухметровую яму с грунтовой водой.

Провал был скрыт под снегом. Благодаря оперативным действиям спасателей, сотрудников МЧС и Росгвардии ребёнка вытащили из ямы и оказали своевременная помощь.

После обследования в больнице мальчика отпустили домой.

Власти города поручили департаменту образования и руководителям всех образовательных учреждений провести тщательное обследование территорий.

По инциденту в детском саду №201 начата служебная проверка. Выясняются причины образования провала - когда именно он появился и мог ли находиться на площадке уже какое-то время. Также специалисты выяснят, есть ли на данном участке старые сети либо проложенные трубы.

После окончания работы следственных органов и выяснения причин образования промоины будет принято окончательное решение по методу её ликвидации.

В настоящее время детский сад продолжает работать, игровая площадка огорожена.

фото СУ СКР по Кировской области с места происшествия