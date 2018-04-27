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Новости / Происшествия

После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.

Сегодня, 15:30 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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Поручение всем ответственным лицам дал глава администрации Илья Шульгин.
 
Напомним, 27 апреля 2018 года ЧП произошло в детском саду №201. Во время прогулки на игровой площадке трёхлетний ребёнок провалился в двухметровую яму с грунтовой водой.
 
Провал был скрыт под снегом. Благодаря оперативным действиям спасателей, сотрудников МЧС и Росгвардии ребёнка вытащили из ямы и оказали своевременная помощь.
 
После обследования в больнице мальчика отпустили домой.
 
Власти города поручили департаменту образования и руководителям всех образовательных учреждений провести тщательное обследование территорий.
 
После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.По инциденту в детском саду №201 начата служебная проверка. Выясняются причины образования провала - когда именно он появился и мог ли находиться на площадке уже какое-то время. Также специалисты выяснят, есть ли на данном участке старые сети либо проложенные трубы.
 
После окончания работы следственных органов и выяснения причин образования промоины будет принято окончательное решение по методу её ликвидации.
 
В настоящее время детский сад продолжает работать, игровая площадка огорожена.
 
фото СУ СКР по Кировской области с места происшествия 


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