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ЧП на территории детского сада №201

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 152 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В Кирове разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло на территории детского сада №201. Во время прогулки один из воспитанников провалился в двухметровую яму, которая каким-то образом оказалась под снегом.

Все произошло мгновенно на глазах у воспитателей и других детей, которые гуляли на игровой площадке. Один из малышей неожиданно провалился под снег. Оказалось, что под сугробом скрывалась двухметровая яма с грунтовой водой. На место ЧП были вызваны экстренные службы. Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели быстро достать малыша со дна ямы.

ЧП на территории детского сада №201СЕРГЕЙ КОКОРИН, ПРАПОРЩИК ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Яма была около 3 метров, она шла по диагонали и уходила прямо под садик. Ребенок был присыпан землей».

По словам росгвардейцев, ребенок успел наглотаться воды, но видимых повреждений не получил. Момент спасения засняли случайные свидетели. Ребенка сразу же госпитализировали в областной Центр травматологии.

ЧП на территории детского сада №201МИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Ребенок осмотрен травматологом, выполнено КТ черепа и грудной клетки, данных о травмах не обнаружено. Ребенок отпущен домой».

Глава Администрации Кирова Илья Шульгин назвал этот случай вопиющим. Объяснительные потребованы и с руководства детского сада, и департамента образования. Власти города заверили, что по данному случаю будут предприняты самые жесткие меры.

ЧП на территории детского сада №201ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Сейчас разбираемся, была яма или нет, потому что ответственность любого заведующего за свою территорию, если вдруг выявляется что какая-то яма обнаружена - вопрос, откуда она взялась. Элементарные вещи, кто должен смотреть. У сетевиков опять какие-то фантазии - у нас сетей нет. Есть сети, нет сетей, проверьте. Может быть старые сети. Случай вопиющий».

Добавим, что в течение дня детский сад продолжал работать, место происшествия было огорожено. Проверку проводят и следственные органы.

ЧП на территории детского сада №201ЕЛЕНА ФЕНИК, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Территория будет тщательно исследована, установлены причины образования данной ямы, а также предприняты все меры, чтобы обезопасить нахождение там детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений. Сейчас специалисты выясняются причины образования провала, когда именно он появился. После окончания работы следственных органов будет принято окончательное решение по способам ликвидации провала.


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