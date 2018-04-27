ЧП на территории детского сада №201
Все произошло мгновенно на глазах у воспитателей и других детей, которые гуляли на игровой площадке. Один из малышей неожиданно провалился под снег. Оказалось, что под сугробом скрывалась двухметровая яма с грунтовой водой. На место ЧП были вызваны экстренные службы. Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели быстро достать малыша со дна ямы.
СЕРГЕЙ КОКОРИН, ПРАПОРЩИК ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Яма была около 3 метров, она шла по диагонали и уходила прямо под садик. Ребенок был присыпан землей».
По словам росгвардейцев, ребенок успел наглотаться воды, но видимых повреждений не получил. Момент спасения засняли случайные свидетели. Ребенка сразу же госпитализировали в областной Центр травматологии.
МИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Ребенок осмотрен травматологом, выполнено КТ черепа и грудной клетки, данных о травмах не обнаружено. Ребенок отпущен домой».
Глава Администрации Кирова Илья Шульгин назвал этот случай вопиющим. Объяснительные потребованы и с руководства детского сада, и департамента образования. Власти города заверили, что по данному случаю будут предприняты самые жесткие меры.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Сейчас разбираемся, была яма или нет, потому что ответственность любого заведующего за свою территорию, если вдруг выявляется что какая-то яма обнаружена - вопрос, откуда она взялась. Элементарные вещи, кто должен смотреть. У сетевиков опять какие-то фантазии - у нас сетей нет. Есть сети, нет сетей, проверьте. Может быть старые сети. Случай вопиющий».
Добавим, что в течение дня детский сад продолжал работать, место происшествия было огорожено. Проверку проводят и следственные органы.
ЕЛЕНА ФЕНИК, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Территория будет тщательно исследована, установлены причины образования данной ямы, а также предприняты все меры, чтобы обезопасить нахождение там детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений. Сейчас специалисты выясняются причины образования провала, когда именно он появился. После окончания работы следственных органов будет принято окончательное решение по способам ликвидации провала.
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