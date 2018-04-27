ЧП на территории детского сада №201

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В Кирове разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло на территории детского сада №201. Во время прогулки один из воспитанников провалился в двухметровую яму, которая каким-то образом оказалась под снегом.Все произошло мгновенно на глазах у воспитателей и других детей, которые гуляли на игровой площадке. Один из малышей неожиданно провалился под снег. Оказалось, что под сугробом скрывалась двухметровая яма с грунтовой водой. На место ЧП были вызваны экстренные службы. Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели быстро достать малыша со дна ямы.По словам росгвардейцев, ребенок успел наглотаться воды, но видимых повреждений не получил. Момент спасения засняли случайные свидетели. Ребенка сразу же госпитализировали в областной Центр травматологии.Глава Администрации Кирова Илья Шульгин назвал этот случай вопиющим. Объяснительные потребованы и с руководства детского сада, и департамента образования. Власти города заверили, что по данному случаю будут предприняты самые жесткие меры.Добавим, что в течение дня детский сад продолжал работать, место происшествия было огорожено. Проверку проводят и следственные органы.После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений. Сейчас специалисты выясняются причины образования провала, когда именно он появился. После окончания работы следственных органов будет принято окончательное решение по способам ликвидации провала.