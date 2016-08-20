ЧП в детском саду: возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России.
Напомним, 27 апреля около 11 часов в Кирове на территории детского сада № 201 на улице Маклина 2-летний воспитанник во время прогулки провалился в яму высотой около 2-х метров. Следствие полагает, что неустановленные работники дошкольного учреждения оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья воспитанника.
В ходе расследования следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего и примут необходимые меры для обеспечения безопасности детей данного учреждения.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.03.2018
В Кирове возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка упавшей к крыши снежной массой.
Популярные новости
25.04.2018