ЧП в детском саду: возбуждено уголовное дело

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По факту получения повреждений малолетним ребенком на территории детского сада возбуждено уголовное делоСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России.Напомним, 27 апреля около 11 часов в Кирове на территории детского сада № 201 на улице Маклина 2-летний воспитанник во время прогулки провалился в яму высотой около 2-х метров. Следствие полагает, что неустановленные работники дошкольного учреждения оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья воспитанника.В ходе расследования следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего и примут необходимые меры для обеспечения безопасности детей данного учреждения.