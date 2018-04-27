В Росгвардии наградят сотрудников, спасших ребенка в Кирове

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Сейчас жизни ребенка уже ничто не угрожает.



Фото Управления Росгвардии по Кировской области



Спасшие ребенка сотрудники Росгвардии будут награждены. Об этом в ходе утреннего совещания сообщил начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Ченчик.Он отметил, что прапорщики Сергей Кокорин и Александр Адеков действовали самоотверженно и решительно, и в Росгвардии гордятся такими сотрудниками.Заместитель директора Росгвардии подчеркнул, что сотрудники ведомства всегда готовы первыми прийти на помощь тем, кто попал в беду, спасти жизни людей.Напомним, что двухлетний мальчик во время прогулки в детском саду угодил в глубокую яму, появившуюся, скорее всего, из-за провала грунта. После экстренного звонка первыми на помощь прибыли сотрудники Росгвардии - они патрулировали местность неподалеку.Счет шел буквально на секунды. Сергей Кокорин обвязал себя верёвкой, спустился в яму и, нащупав ребёнка, взял его на руки, после чего Александр Адеков вытянул их обоих на поверхность. Ребенок успел наглотаться воды и уже был без сознания.Александр убедился, что ребёнок дышит, поспешил навстречу карете скорой помощи и передал его медикам.«Яма глубиной три метра по диагонали уходила под садик. Ребенок лежал в конце ямы вниз головой, землей присыпан, с улицы я его не видел. Когда я туда уже залез и дальше полез, там уже видно было - все вперемешку, вода, снег, грязь», - рассказал прапорщик Сергей Кокорин.