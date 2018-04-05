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Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

Сегодня, 12:56 | Просмотров: 89 | Версия для печати
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УМВД не раз сообщало об этой схеме мошенничества, когда кировчане, желая получить займ, переводят свои денежные средства за «помощь в оформлении кредита», «страховку», «курьерские услуги».

К примеру, житель областного центра, 1983 года рождения, с помощью сети Интернет разместил заявку на получение кредита в сумме 300 тысяч рублей. С ним связался «работник банка», который сообщил, что «кредит одобрен, но нужно оплатить страховку и услуги курьера, который доставит деньги заемщику прямо на дом». За это кировчанин должен был перечислить на "киви-кошелек" более 55 тысяч рублей. А 47-летняя жительница Омутнинска хотела получить займ в сумме 100 тысяч рублей. «Ее заявку тоже одобрили», но лжеработники кредитно-финансовой организации потребовали 8200 рублей «за страховку».

Вчера очередной кировчанин хотел получить кредит дистанционно. 23-летний житель областного центра, обговорив «все детали займа» по телефону с неизвестным, который потребовал оплатить «комиссию по выдаче кредита», перевел на сотовые телефоны афериста более 16 тысяч рублей. Через несколько часов он понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время следователем отдела полиции №2 по данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России.

Полиция напоминает жителям региона о необходимости быть более бдительными: не перечисляйте свои денежные средства незнакомцам, пользуйтесь услугами проверенных финансово-кредитных учреждений. Если в Интернете вам предлагают сначала оплатить «страховку кредита», а уже только потом получить заемные деньги – вас обманывают преступники.


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