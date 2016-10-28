ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

28 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9997
EURO: 75.2056
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины

Сегодня, 13:01 | Просмотров: 87 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский» поступило сообщение о том, что в одном из сел района в отношении женщины было совершено преступление. 42-летняя потерпевшая рассказала, что на улице на нее напал мужчина, который стал вырывать у нее сумку с вещами. Некоторое время она сопротивлялась, но злоумышленник, применяя насилие, все-таки отнял ее имущество.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили злоумышленника и задержали его. Неработающий местный житель, 1989 года рождения, признался, что присмотрел жертву в магазине, вышел за ней, некоторое время шел следом, а потом напал…

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследования уголовного дела.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

По Кировской области объявлено метеопредупреждение

15:38 28.04.2018


По Кировской области объявлено метеопредупреждение

В Вересниках загорелся жилой дом.

15:25 28.04.2018


В Вересниках загорелся жилой дом.

Кировчан ждет среднестатистический май без рекордов

15:23 28.04.2018


Кировчан ждет среднестатистический май без рекордов

В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины

13:01 28.04.2018


В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины

Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

12:56 28.04.2018


Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

В Кирове Театральную площадь водой очистили от снега

12:43 28.04.2018


В Кирове Театральную площадь водой очистили от снега

В Росгвардии наградят сотрудников, спасших ребенка в Кирове

12:29 28.04.2018


В Росгвардии наградят сотрудников, спасших ребенка в Кирове

Все новости

Вести. Кировская область

Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестов

10:41 28.04.2018


Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке…

Михаил Бабич о кадетском образовании

10:29 28.04.2018


Михаил Бабич о кадетском образовании

ЧП на территории детского сада №201

10:16 28.04.2018


ЧП на территории детского сада №201

Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена

10:05 28.04.2018


Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена

Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год

20:45 27.04.2018


Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Котельниче грабитель напал на 88-летнего пенсионера

28.10.2016


В Котельниче грабитель напал на 88-летнего пенсионера

В Перекопе местный житель с топором ворвался к пожилой женщине

05.06.2017


В Перекопе местный житель с топором ворвался к пожилой женщине

В Кирово-Чепецке задержали грабителя по горячим следам

08.09.2016


В Кирово-Чепецке задержали грабителя по горячим следам

Вырвал у двух женщин сумки и сбежал в Татарстан

17.04.2017


Вырвал у двух женщин сумки и сбежал в Татарстан

В Вятских Полянах было совершено разбойное нападение на магазин

05.01.2018


В Вятских Полянах было совершено разбойное нападение на магазин

В Уржуме «по горячим следам» раскрыли ограбление

19.07.2016


В Уржуме «по горячим следам» раскрыли ограбление

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

20.04.2018


Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх