В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины

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Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский» поступило сообщение о том, что в одном из сел района в отношении женщины было совершено преступление. 42-летняя потерпевшая рассказала, что на улице на нее напал мужчина, который стал вырывать у нее сумку с вещами. Некоторое время она сопротивлялась, но злоумышленник, применяя насилие, все-таки отнял ее имущество.Прибывшие на место происшествия полицейские установили злоумышленника и задержали его. Неработающий местный житель, 1989 года рождения, признался, что присмотрел жертву в магазине, вышел за ней, некоторое время шел следом, а потом напал…В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследования уголовного дела.