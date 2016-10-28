В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины
Прибывшие на место происшествия полицейские установили злоумышленника и задержали его. Неработающий местный житель, 1989 года рождения, признался, что присмотрел жертву в магазине, вышел за ней, некоторое время шел следом, а потом напал…
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследования уголовного дела.
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