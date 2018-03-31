В Вересниках загорелся жилой дом.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт в 13.40 28.04.2018 года.

Загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Ключевой. Очаг возгорания находился в одной из квартир на первом этаже.

Огонь быстро распространился по ветхому строению. Пожарные вывели из огня одного жильца, который в момент возгорания находился дома.

Спустя полчаса после возгорания пожар был локализован.

Причины возгорания уточняются. Информации о пострадавших нет. Известно, что восьмиквартирный дом планировался под снос и был уже частично расселен.

Для тушения пожара были привлечены 25 человек и 7 единиц техники от МЧС.