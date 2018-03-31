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Новости / Происшествия

В Вересниках загорелся жилой дом.

Сегодня, 15:25 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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Сообщение о пожаре поступило на пульт в 13.40 28.04.2018 года.
 
Загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Ключевой. Очаг возгорания находился в одной из квартир на первом этаже.
 
Огонь быстро распространился по ветхому строению. Пожарные вывели из огня одного жильца, который в момент возгорания находился дома.
 
Спустя полчаса после возгорания пожар был локализован.
 
Причины возгорания уточняются. Информации о пострадавших нет. Известно, что восьмиквартирный дом планировался под снос и был уже частично расселен. 
 
В Вересниках загорелся жилой дом. В Вересниках загорелся жилой дом. В Вересниках загорелся жилой дом. В Вересниках загорелся жилой дом.
 
 
 
 
 
Для тушения пожара были привлечены 25 человек и 7 единиц техники от МЧС.


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