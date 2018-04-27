По Кировской области объявлено метеопредупреждение
По прогнозу, 29 апреля днем по области ожидаются порывы северо-восточного ветра до 18 м/с.
Информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий природных явлений и усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (электросетей, связи, дорожно-ремонтной службы, ЖКХ и др.).
Сотрудники МЧС напоминают о том, как действовать во время сильного ветра:
- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;
- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.
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