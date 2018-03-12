В Мурашинском районе расследуют обстоятельства гибели на пожаре 64-летней женщины.
ЧП произошло ранним утром 30 апреля 2018 года.
Загорелся жилой дом в п. Октябрьском Мурашинского района. После тушения пожара в одной из квартир спасатели обнаружили тело ее хозяйки 1954 г.р.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, с участием специалиста поведён осмотр места происшествия. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Следователем назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.