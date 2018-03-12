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Новости / Происшествия

В Мурашинском районе расследуют обстоятельства гибели на пожаре 64-летней женщины.

Сегодня, 11:01 | Просмотров: 211 | Версия для печати
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ЧП произошло ранним утром 30 апреля 2018 года.
 
Загорелся жилой дом в п. Октябрьском Мурашинского района. После тушения пожара в одной из квартир спасатели обнаружили тело ее хозяйки 1954 г.р.
 
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, с участием специалиста поведён осмотр места происшествия. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
 
Следователем назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
по информации СУ СКР по Кировской области 


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