В Мурашинском районе расследуют обстоятельства гибели на пожаре 64-летней женщины.

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ЧП произошло ранним утром 30 апреля 2018 года.

Загорелся жилой дом в п. Октябрьском Мурашинского района. После тушения пожара в одной из квартир спасатели обнаружили тело ее хозяйки 1954 г.р.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, с участием специалиста поведён осмотр места происшествия. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Следователем назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области