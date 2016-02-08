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В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Сегодня, 12:42 | Просмотров: 632 | Версия для печати
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ЧП произошло утром 2 мая 2018 года.
 
В травмбольницу были доставлены две двухлетние девочки-близняшки с повреждениями, характерными при падении с высоты.
 
На место происшествия выехали следователи СКР.
 
Выяснилось, что утром мать девочек после завтрака оставила детей перед открытым окном. Спустя некоторое время девочки выпали из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома. По словам очевидцев, дети упали на клумбу, устроенной на земельном участке между подъездами.
 
На место ЧП прибыла скорая, дети были госпитализированы в реанимацию. Спустя несколько часов после падения одна из девочек скончалась. Второй ребенок находится в стабильном состоянии. 
 
Известно, что семья, где росли девочки, благополучная. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
по информации СУ СКР по Кировской области 


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