В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

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ЧП произошло утром 2 мая 2018 года.

В травмбольницу были доставлены две двухлетние девочки-близняшки с повреждениями, характерными при падении с высоты.

На место происшествия выехали следователи СКР.

Выяснилось, что утром мать девочек после завтрака оставила детей перед открытым окном. Спустя некоторое время девочки выпали из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома. По словам очевидцев, дети упали на клумбу, устроенной на земельном участке между подъездами.

На место ЧП прибыла скорая, дети были госпитализированы в реанимацию. Спустя несколько часов после падения одна из девочек скончалась. Второй ребенок находится в стабильном состоянии.

Известно, что семья, где росли девочки, благополучная. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области