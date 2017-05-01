В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья
Сегодня на оперативном совещании в администрации города начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин сообщил, что резкого подъёма воды не наблюдается. За прошедшие праздники уровень прироста составлял от 35 до 38 сантиметров в сутки, такая динамика сохранится в ближайшие дни.
По прогнозам, 4 мая уровень воды в Вятке в районе г. Кирова составит 306 см, 5 мая - 333 см, 6 мая - 355 см.
Михаил Вохмянин сообщил, что с сегодняшнего дня в районах, подверженных затоплению, начали работу аудиосистемы оповещения.
Напомним, что вся необходимая информация для населения, включая правила безопасности, адреса и телефоны экстренных служб, список предприятий торговли, осуществляющих продажу продуктов первой необходимости, размещена на информационных щитах во всех подтопляемых территориях.
Добавим, что в преддверии половодья в 2018 году в Кирове было отремонтировано и восстановлено более двух тысяч квадратных метров наплавных тротуаров.
Фото admkirov.ru
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