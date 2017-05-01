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В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья

Вчера, 11:45 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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За прошедшие сутки уровень воды в реке Вятке поднялся на 37 см. На 8 часов утра 3 мая он составил +282 см от нулевого поста. Для сравнения, год назад на эту же дату вода достигала уровня +314 см.

Сегодня на оперативном совещании в администрации города начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин сообщил, что резкого подъёма воды не наблюдается. За прошедшие праздники уровень прироста составлял от 35 до 38 сантиметров в сутки, такая динамика сохранится в ближайшие дни.

По прогнозам, 4 мая уровень воды в Вятке в районе г. Кирова составит 306 см, 5 мая - 333 см, 6 мая - 355 см.

Напомним, что на самые низкие участки между домами (это территории в поселке Широковском) вода начинает поступать при уровне +360 см от нулевого поста.
 
В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья 
 

Михаил Вохмянин сообщил, что с сегодняшнего дня в районах, подверженных затоплению, начали работу аудиосистемы оповещения.

Стационарные выносные устройства установлены в микрорайонах Дымково, Вересники, Красная Звезда и КМДК. Дважды в день - с 9.30 до 10.30 и в 17.50 - по ним передается информация об уровне подъёма воды за сутки, общем уровне воды и ожидаемых значениях на ближайшие сутки.
 
В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья 
 

Кроме того, дважды в день в этих районах, а также посёлках Широковском и Симоновском работает мобильная система оповещения. Спасатели управления гражданской защиты на специально оснащённом автомобиле проезжают по улицам, сообщая о развитии половодья.
 
В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья 
 

Напомним, что вся необходимая информация для населения, включая правила безопасности, адреса и телефоны экстренных служб, список предприятий торговли, осуществляющих продажу продуктов первой необходимости, размещена на информационных щитах во всех подтопляемых территориях.

Добавим, что в преддверии половодья в 2018 году в Кирове было отремонтировано и восстановлено более двух тысяч квадратных метров наплавных тротуаров.

Фото admkirov.ru


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