Поделиться новостью:

Продолжительные выходные не обошлись без серьезных происшествий. Причем некоторые закончились трагически. В Оричевском районе произошла серьезная авария. А в Кирове из окна 9 этажа выпали две девочки.Пятнадцать серьезных аварий в Кировской области всего за выходных четыре дня. В ДТП погибли пять человек, более тридцати получили травмы. Одна из таких аварий произошла в Оричевском районе. Вечером 30-го апреля внедорожник столкнулся с ВАЗом 15-й модели.В выходные сотрудники ГИБДД несли службу в усиленном режиме. На дороги были выведены дополнительные силы. Особое внимание уделялось состоянию водителей.Громкое ЧП произошло на улице 60-летия Комсомола. Второго мая из окна девятого этажа выпали две двухгодовалые девочки. Одна из них скончалась в реанимации.Состояние второй девочки медики оценивают, как удовлетворительное. Сейчас она находится под наблюдением в отделении реанимации.Следственный комитет по факту ЧП уже возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.