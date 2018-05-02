Продолжительные выходные не обошлись без серьезных происшествий
Пятнадцать серьезных аварий в Кировской области всего за выходных четыре дня. В ДТП погибли пять человек, более тридцати получили травмы. Одна из таких аварий произошла в Оричевском районе. Вечером 30-го апреля внедорожник столкнулся с ВАЗом 15-й модели.
МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОАР И ПБДД УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В результате происшествия два человека - это женщины пассажиры обоих автомобилей скончались на месте ДТП. Еще пять человек, в том числе оба водителя и две девочки полутора и девяти лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы».
В выходные сотрудники ГИБДД несли службу в усиленном режиме. На дороги были выведены дополнительные силы. Особое внимание уделялось состоянию водителей.
МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОАР И ПБДД УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За пять выходных и праздничных дней автоинспекторы пресекли 951 нарушение правил дорожного движения, в том числе задержали 18 нетрезвых водителей».
Громкое ЧП произошло на улице 60-летия Комсомола. Второго мая из окна девятого этажа выпали две двухгодовалые девочки. Одна из них скончалась в реанимации.
ЕЛЕНА ФЕНИК, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«По версии следствия утром указанного дня мать детей, после кормления, оставила их без присмотра. В этот период времени девочки смогли добраться до окна, открыть его и выпасть».
Состояние второй девочки медики оценивают, как удовлетворительное. Сейчас она находится под наблюдением в отделении реанимации.
ДМИТРИЙ БОЙЦОВ, ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»:
«Вся помощь необходимая оказывается. Сегодня проводилось контрольное обследование, по результатам которого можно сказать, что состояние удовлетворительное, прогноз хороший».
Следственный комитет по факту ЧП уже возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.
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