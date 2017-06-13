Кировские полицейские задержали жителя Пензы, подозреваемого в дистанционном мошенничестве в отношении кировчанки.

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Инцидент произошел в апреля 2018 года.

В полицию обратилась 22-летняя кировчанка, которая сообщила о хищении 33 тысяч рублей с ее банковской карты.

Накануне она разместила на популярном интернет-сайте объявление о сдаче квартиры. Вскоре ей позвонил клиент, который предложил сразу внести на ее банковскую карту предоплату за несколько месяцев. Мужчина подключил к карте кировчанки услугу «Мобильный банк» и привязал ее к своему номеру телефона. После он перевел на свой счет сбережения девушки и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний житель города Пензы.

Кировские полицейские задержали его по месту жительства. Во время обыска у мужчины нашли несколько мобильных телефонов и больше ста сим-карт, зарегистрированных на территории разных регионов России.

Житель Пензы сознался в совершении преступления, его доставили в Киров.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемый проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений.

по информации УМВД по Кировской области