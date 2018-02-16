В Омутнинском районе отец и сын зверски убили знакомого
Во время употребления алкоголя между потерпевшим и родственниками возник конфликт. В результате сначала отец нанес знакомому более двадцати ударов полена по голове. А затем еще и сын ударил его ножом в спину. После этого жертву оставили в коридоре, а сами родственники вернулись в дом.
Через несколько минут выйдя из дома они не обнаружили знакомого. Сын пустился в погоню. В результате жертву настигли на улице, затащили в надворные постройки после чего нанесли 14 ударов ножом в область груди и шеи и один раз ударили топором в грудь.
Тело убитого отец с сыном спрятали под полом холодного коридора. Одежду молодого человека и мобильный телефон сожгли в печи. но это не помогло. Следователи установили все обстоятельства произошедшего. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
По информации Следственного комитета по Кировской области.
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