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Новости / Происшествия

В Омутнинском районе отец и сын зверски убили знакомого

Вчера, 20:30 | Просмотров: 237 | Версия для печати
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По версии следствия все трое распивали спиртные напитки.

Во время употребления алкоголя между потерпевшим и родственниками возник конфликт. В результате сначала отец нанес знакомому более двадцати ударов полена по голове. А затем еще и сын ударил его ножом в спину. После этого жертву оставили  в коридоре, а сами родственники вернулись в дом.

Через несколько минут выйдя из дома они не обнаружили знакомого. Сын пустился в погоню. В результате жертву настигли на улице, затащили в надворные постройки после чего нанесли 14 ударов ножом в область груди и шеи и один раз ударили топором в грудь.

Тело убитого отец с сыном спрятали под полом холодного коридора. Одежду молодого человека и мобильный телефон сожгли в печи. но это не помогло. Следователи установили все обстоятельства произошедшего.  В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

По информации Следственного комитета по Кировской области.


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