В Кирове черные риэлторы незаконно забрали пять квартир.

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Схема была простая. Один из дельцов предоставлял займы под залог их квартиры.Однако при заключении договора он указывал ложные сведения о размере займы, который оказывался значительно выше фактического. В результате когда жертвы не могли погасить долги он предлагал удобную рассрочку, при условии, что квартиру перерегистрируют на человека, которого предлагал мошенник.Таким образом, предполагает следствие, обвиняемый незаконно получил права еще на четыре квартиры кировчан. В одной из махинаций ему помогал 42-летний подельник. Всего от действий подозреваемых пострадало пять человек. А сумма причиненного ущерба превысила 5 миллионов рублей.Подозреваемые свою вину не признали и отказались сотрудничать со следствием. Уголовное дело передано в суд.