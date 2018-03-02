В Кирово-Чепецке задержали грабителя офиса микрозаймов.
Нападение на офис МФО на улице 60 лет Октября был совершено поздним вечером 17 апреля 2018 года.
В помещение вошел мужчина с самодельной маской на лице, вытащил нож и потребовал от сотрудника офиса отдать все деньги. Добычей грабителя стали 20 тысяч рублей.
Нападавший успел скрыться с места преступления.
Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия.
И спустя три недели подозреваемый написал явку с повинной и сознался в содеянном.
Грабителем оказался нигде не работающий житель Кирово-Чепецка, 1993 года рождения. По его словам, похищенные деньги он потратил. Шапка с прорезями для глаз и нож, использованные при совершении преступления, обнаружены и изъяты.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
по информации УМВД по Кировской области
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