Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

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По версии следствия, начальник отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области организовал заключение с одной из фирм заведомо невыгодных государственных контрактов на оказание услуг по перевозке грузов по завышенным ценам на общую сумму более 900 тысяч руб.

В результате действий подозреваемого был причинен значительный материальный ущерб УФСИН России по Кировской области.

Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Кировской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Кировской области, материалы направлены в Следственный комитет.

По результатам проведенной проверки сотрудниками СУ СКР по Кировской области в отношении начальника отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области