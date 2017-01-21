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Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

Сегодня, 16:10 | Просмотров: 205 | Версия для печати
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По версии следствия, начальник отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области организовал заключение с одной из фирм заведомо невыгодных государственных контрактов на оказание услуг по перевозке грузов по завышенным ценам на общую сумму более 900 тысяч руб.
 
В результате действий подозреваемого был причинен  значительный материальный ущерб УФСИН России по Кировской области.
 
Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Кировской области совместно с отделом собственной безопасности  УФСИН России по Кировской области, материалы направлены в Следственный комитет.
 
По результатам проведенной проверки сотрудниками СУ СКР по Кировской области в отношении начальника отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области возбуждено уголовное дело.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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