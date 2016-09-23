Жительница Кирова поверила в необходимость блокировки банковской карты и "подарила" мошенникам 50 тысяч рублей.

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10 мая в УМВД России по г. Кирову обратилась жительница областного центра, 1984 г.р.

Девушка сообщила, что ее обманул неизвестный преступник. 9 мая на сотовый телефон кировчанки позвонил незнакомец и представился «сотрудником службы безопасности банка».

Мужчина убедил ее в необходимости «заблокировать несанкционированное снятие денег» с банковского счета. Для этого девушка сообщила все данные своей банковской карты.

В результате со счета кировчанки исчезли более 50 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Полиция настоятельно рекомендует никогда никому ни под каким предлогом не сообщать СVC- или CVV-коды банковской карты (цифры с оборотной стороны) и одноразовые пароли, поступающие вам в смс от банка. Никогда не подключать услугу «Мобильный банк» к чужим номерам телефонов.

по информации УМВД по Кировской области