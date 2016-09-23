ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

14 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7684
EURO: 73.9430
Погода в городе Кирове:
вечером:  +12...+14°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жительница Кирова поверила в необходимость блокировки банковской карты и "подарила" мошенникам 50 тысяч рублей.

Сегодня, 10:27 | Просмотров: 94 | Версия для печати
Поделиться новостью:
10 мая в УМВД России по г. Кирову обратилась жительница областного центра, 1984 г.р.
 
Девушка сообщила, что ее обманул неизвестный преступник. 9 мая на сотовый телефон кировчанки позвонил незнакомец и представился «сотрудником службы безопасности банка».
 
Мужчина убедил ее в необходимости «заблокировать несанкционированное снятие денег» с банковского счета. Для этого девушка сообщила все данные своей банковской карты.
 
В результате со счета кировчанки исчезли более 50 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление личности преступника.
 
Полиция настоятельно рекомендует никогда никому ни под каким предлогом не сообщать СVC- или CVV-коды банковской карты (цифры с оборотной стороны) и одноразовые пароли, поступающие вам в смс от банка. Никогда не подключать услугу «Мобильный банк» к чужим номерам телефонов.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В центре Кирова сгорело деревянное здание.

17:23 14.05.2018


В центре Кирова сгорело деревянное здание.

В Малмыжском районе с холма в реку упал трактор.

16:42 14.05.2018


В Малмыжском районе с холма в реку упал трактор.

В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

13:23 14.05.2018


В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

13:02 14.05.2018


Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

12:46 14.05.2018


В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова поднялся до отметки +463 см от нулевого поста.

12:06 14.05.2018


Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова поднялся до отметки +463 см от нулевого поста.

В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.

11:25 14.05.2018


В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.

Все новости

Вести. Кировская область

В Свече состоялся региональный турнир по самбо

18:01 14.05.2018


В Свече состоялся региональный турнир по самбо

Окончание отопительного сезона в Кирове

18:00 14.05.2018


Окончание отопительного сезона в Кирове

Убийство на улице Шаляпина, 2

15:10 14.05.2018


Убийство на улице Шаляпина, 2

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

15:08 14.05.2018


В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

11:58 14.05.2018


Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Еще две кировчанки сообщили данные своих карт мошенникам

23.09.2016


Еще две кировчанки сообщили данные своих карт мошенникам

Пенсионерка лишилась денег, сообщив данные банковской карты

20.06.2016


Пенсионерка лишилась денег, сообщив данные банковской карты

Кировчане всё ещё верят в "блокировку" банковской карты

19.01.2017


Кировчане всё ещё верят в "блокировку" банковской карты

Жительница г. Советска лишилась 200 тысяч рублей, продавая в интернете телефон.

14.02.2017


Жительница г. Советска лишилась 200 тысяч рублей, продавая в интернете телефон.

Житель Сосновки поверил смс о блокировке банковской карты

19.04.2017


Житель Сосновки поверил смс о блокировке банковской карты

Кировчане верят сообщениям о блокировке банковской карты

13.03.2017


Кировчане верят сообщениям о блокировке банковской карты

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх