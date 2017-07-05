В Кирове задержали мужчину, укравшего детские игрушки и велосипед.

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Инцидент произошел глубокой ночью в Нововятском районе.

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который в столь поздний час нес игрушечные машинки. Выяснилось, он только что "позаимствовал" их с территории ближайшего детского сада.

Мужчину задержали, и в ходе разбирательств выяснилось, что он причастен к похищению велосипеда из подъезда дома на улице Кирова. Пострадавшие заявлять в полицию о пропаже велосипеда стоимостью 6 тысяч рублей заявлять не стали.

Полицейские выяснили, кому подозреваемый сбыл похищенный велосипед, велотранспорт был изъят и возвращен владельцам.

В отношении ранее судимого неработающего жителя Нововятского района, 1987 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Проводятся следственные действия.

Изъятые у подозреваемого игрушки также возвращены в детский сад.

по информации УМВД по Кировской области