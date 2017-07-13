В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.
12 мая около 5-ти часов утра на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из питейного заведения на улице Ленина.
Между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Одного из участников события, 28-летнего кировчанина, забрала бригада скорой помощи.
Троих драчунов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
13 мая около 4-х часов утра поступил сигнал «тревога» из развлекательного центра на улице Производственной. 26-летней кировчанин поссорился с одним из посетителей заведения и избил его.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали для потерпевшего бригаду скорой помощи, а правонарушителя передали полицейским.
В целом за минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу «тревога» выезжали 122 раза.
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