В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

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ЧП произошло вечером 12.05.2018 года.

В с. Рожки Малмыжского района на улице Первомайской загорелся 2-квартирный частный жилой дом. Огонь уничтожил сарай и крышу гаража. Обгорели стены и крыша бани, стены одной из квартир снаружи и изнутри по всей площади. Огнем уничтожено имущество.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры. Предполагаемая причина – неосторожность погибшего при курении в нетрезвом состоянии.

Еще один пожар с гибелью человека произошел 13.05.2018 года.

Поздним вечером в д. Средняя Тойма Вятскополянского района загорелась квартира в одном из домов на улице Центральной. Обгорели внутренняя отделка стен квартиры. Из дома были эвакуированы 9 человек.

На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяина квартиры, где находился очаг возгорания. Причина и ущерб устанавливаются.

В п. Плотбище Малмыжского района продолжается выяснение обстоятельств пожара в местной школе. ЧП произошло вечером 12 мая 2018 года. Двухэтажное деревянное здание сгорело полностью. Предполагаемая причина - внесенный источник огня.