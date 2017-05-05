Убийство на улице Шаляпина, 2
Поздним вечером 7-го мая у Михаила Муходанова зазвонил телефон. Участковому сообщили, что в доме на его участке произошло убийство. Он первым прибыл на место преступления.
МИХАИЛ МУХОДАНОВ, УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №1 УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«По адресу Шаляпина, 2 было совершено тяжкое преступление. Я незамедлительно позвонил в дежурную часть, сообщил о случившемся, выдвинулся на указанный адрес. Блокировал выход из квартиры и дождался опергруппу».
Поняв, что выбраться из квартиры не удастся, подозреваемый решил спрятаться от полицейских. Залез в тумбочку, предварительно вымыв руки и надев чистую одежду. Однако, правоохранители быстро нашли злоумышленника. Им оказался хозяин квартиры.
ЕЛЕНА ФЕНИК, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Следователь следственного комитета в свою очередь, в ходе допроса заподозренного лица, грамотно выбрал тактику следственного действия в результате подозреваемый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в случившемся. До этого он категорически отрицал свою причастность».
Следователям удалось восстановить драматические события той ночи.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По статистике большинство подобных преступлений происходит именно на бытовой почве. Вот и здесь между хозяевами квартиры и гостем разгорелся конфликт. Хозяин квартиры решил не терпеть резкие высказывания своего гостя и совершил убийство».
Сначала несколько раз ударил по лицу. Затем подозреваемый достал нож и четыре раза ударил своего гостя. Тот скончался на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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