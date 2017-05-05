Убийство на улице Шаляпина, 2

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Подозреваемый в убийстве попытался скрыться от правосудия, спрятавшись в тумбочке. Преступление было совершено в квартире во 2-м доме на улице Шаляпина. Благодаря участковому злоумышленник не успел покинуть свой дом.Поздним вечером 7-го мая у Михаила Муходанова зазвонил телефон. Участковому сообщили, что в доме на его участке произошло убийство. Он первым прибыл на место преступления.Поняв, что выбраться из квартиры не удастся, подозреваемый решил спрятаться от полицейских. Залез в тумбочку, предварительно вымыв руки и надев чистую одежду. Однако, правоохранители быстро нашли злоумышленника. Им оказался хозяин квартиры.Следователям удалось восстановить драматические события той ночи.Сначала несколько раз ударил по лицу. Затем подозреваемый достал нож и четыре раза ударил своего гостя. Тот скончался на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.