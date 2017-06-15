В центре Кирова сгорело деревянное здание.

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Возгорание началось около 15 часов 14.05.2018 года.

На улице Московской загорелось деревянное здание. По предварительным данным, нежилое помещение принадлежит ООО "Стекломир" и некоторое время не эксплуатировалось.

Из-за сильного пожара и задымления близлежащей территории были эвакуированы студенты из расположенного рядом здания техникума.

Возгорание было потушено к 16 часам.

Для тушения пожара привлекались 64 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС - 47 человек, 15 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

фото vk.com/zlo43