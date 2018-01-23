В Малмыжском районе инспекторы ДПС спасли из огня трех человек.

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Сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Малмыжскому району лейтенант полиции С. Степанов и лейтенант полиции Р. Гибадуллин патрулировали улицы в п. Кулагинский Малмыжского района.

На одной из улиц они заметили дом, из-под крыши которого шел густой черный дым. Инспекторы сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили проверить, есть ли в доме люди.

Интуиция полицейских не подвела. В прихожей инспекторы обнаружили лежащего без сознания мужчину. Полицейские быстро вынесли его на улицу и вернулись обратно в дом, который уже был охвачен огнем.

В одной из комнат они обнаружили еще одного мужчину. Он был жив, но уже не мог идти и что-либо говорить. Инспекторы также быстро вывели его из горящего помещения. В это время сотрудники полиции услышали доносящийся из дома женский крик о помощи. Инспекторы сумели найти и вынести женщину, находившуюся в доме.

На улице полицейские оказали пострадавшим первую помощь и до момента прибытия пожарных пытались тушили огонь самостоятельно, спасая имущество хозяев дома.

Благодаря быстрым действиям автоинспекторов удалось избежать человеческих жертв.

по информации УМВД по Кировской области