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Кировчанин "выиграл" автомобиль и подарил мошенникам 184 тысячи рублей.

Сегодня, 12:04 | Просмотров: 144 | Версия для печати
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Жертвой аферистов стал житель г. Кирова, 1968 г.р. В один из дней мужчине по мессенджеру пришло сообщение о том, что он выиграл дорогостоящий автомобиль.
 
Кировчанин связался с «организаторами» лотереи и узнал, что должен оплатить «комиссию», если хочет получить выигрыш.
 
Доверчивый кировчанин перевел мошенникам 184 тысячи рублей. После чего аферисты перестали выходить с ним на связь.
 
Другой житель областного центра пострадал от действий дистанционных мошенников, покупая через Интернет игрушки. С помощью одного из сайтов мужчина заказал 4 куклы и игрушечные качели, полностью оплатив товар.
 
Кировчанин получил свою посылку, но оказалось, что в ней не хватает кукол. Мошенник причинил кировчанину ущерб на сумму более 4 тысяч рублей.
 
Проводятся мероприятия, направленные на установление личности недобропорядочного продавца.
 
по информации УМВД по Кировской области


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