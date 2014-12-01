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УМВД о справках и обращениях в полицию

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 105 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Когда не надо обращаться в полицию. В информационном центре УВД рассказали о том, как получить справку об отсутствии судимости.
 
 
В связи с тем, что документ стал обязательным для поступления на работу во многие организации, особенно связанные с работой с детьми, информационный центр областного управления внутренних дел провел очередную встречу со студентами, рассказывая о способах получения справки. Процедура довольно простая и не займет много времени, при наличии регистрации на портале госуслуг.

УМВД о справках и обращениях в полицию ТАТЬЯНА ТАТАРИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ И РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если у нас приказом зарегламентиованно 30ти дневное … срок изготовления этой справки, то теперь, при переходе на электронный вид, у нас, получается, срок сокращен до десяти рабочих дней. Также если граждане приходят к нам лично, и мы их регистрируем или они соглашаются подавать заявление в электронном виде, то тоже получается до 10ти дней срок сокращается».

То есть людям, не знакомым с компьютерами, можно обратиться в органы и по-старинке, посетив отделение самостоятельно. На месте сотрудники помогут зарегистрироваться на государственном портале. Или принять обычное заявление, однако справку придется ждать около месяца. В целом, за прошлый год по данным УВД по Кировской области было выдано более 45 тысяч справок. Кроме того, в региональном УМВД напомнили про порядок подачи заявлений и обращений граждан в дежурную часть.

УМВД о справках и обращениях в полицию АЛЕКСАНДР ПЕРЕВОЩИКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ШТАБА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Заявления и сообщения о преступлениях и правонарушениях. Вне зависимости от места, времени и способа их совершения, полноты содержащихся в них сведений, и формы предоставления, а также от территории оперативного обслуживания, подлежат обязательному круглосуточному приему и незамедлительной регистрации во всех территориальных ОВД. Отказ от принятия сообщения, заявления о преступлении или правонарушения должностным лицом ОВД недопустим и влечет за собой ответственность, установленную законом. Граждане могут подать заявление как лично, при обращении в территориальный орган, а также отправлением почтой или иным доступным видом связи».

При регистрации обращения, гражданин получает талон-уведомление. Сроки рассмотрения конкретного обращения зависят от самого содержания от трех суток до 30ти дней. За 4месяца этого года, в территориальные органы внутренних дел поступило более 100 тысяч заявлений, из них 24 тысячи о преступлениях.


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