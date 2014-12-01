УМВД о справках и обращениях в полицию

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Когда не надо обращаться в полицию. В информационном центре УВД рассказали о том, как получить справку об отсутствии судимости.

В связи с тем, что документ стал обязательным для поступления на работу во многие организации, особенно связанные с работой с детьми, информационный центр областного управления внутренних дел провел очередную встречу со студентами, рассказывая о способах получения справки. Процедура довольно простая и не займет много времени, при наличии регистрации на портале госуслуг.То есть людям, не знакомым с компьютерами, можно обратиться в органы и по-старинке, посетив отделение самостоятельно. На месте сотрудники помогут зарегистрироваться на государственном портале. Или принять обычное заявление, однако справку придется ждать около месяца. В целом, за прошлый год по данным УВД по Кировской области было выдано более 45 тысяч справок. Кроме того, в региональном УМВД напомнили про порядок подачи заявлений и обращений граждан в дежурную часть.При регистрации обращения, гражданин получает талон-уведомление. Сроки рассмотрения конкретного обращения зависят от самого содержания от трех суток до 30ти дней. За 4месяца этого года, в территориальные органы внутренних дел поступило более 100 тысяч заявлений, из них 24 тысячи о преступлениях.