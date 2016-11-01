Полиция просит помочь установить причины гибели кировчанина.

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В отделе полиции № 2 УМВД России по городу Кирову устанавливаются обстоятельства гибели Фарафонова Дмитрия Борисовича, 24.06.1973 года рождения.В период с 20 апреля по 4 мая текущего года данный мужчина мог находиться в районе Кировской городской больницы № 4 (г. Киров, ул. Верхосунская, д. 4) или в микрорайоне Вересники.Все, кто располагает информацией о происшествиях с участием данного гражданина полиция просит позвонить по телефонам 64-52-09 или 02 (102 – с мобильного телефона).