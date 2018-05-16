В Кирове задержали грабителя, полгода скрывавшегося от полиции.

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Преступление было совершено осенью 2017 года.

В межмуниципальный отдел МВД России «Оричевский» пришла жительница п. Оричи - пенсионерка, 1937 г.р. Женщина рассказала, что в ее квартиру ворвался незнакомец и, под угрозой ножа заставил отдать все сбережения: около 250 тысяч рублей.

Грабителю удалось быстро скрыться и розыск преступника по горячим следам не увенчался успехом. Но полицейским удалось установить личность. Им оказался ранее судимый житель г. Кирова, 1984 г.р.

Мужчина успел выехать за пределы Кировской области, и его объявили в федеральный розыск.

И на днях сотрудники областного Управления уголовного розыска получили информацию о возможном месте его нахождения. Подозреваемого задержали в Кирове и доставили в Оричи для проведения следственных действий.

На период расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

по информации УМВД по Кировской области