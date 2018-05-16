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В Санчурском районе расследуют обстоятельства гибели в пожаре четырех человек.

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 170 | Версия для печати
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ЧП произошло ранним утром 6 мая 2018 года.
 
В 3 часа утра поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Первомайской в п. Санчурске.
 
К моменту прибытия пожарных расчетов огнем был охвачен практически весь деревянный двухквартирный дом. В результате пожара обгорели стены по всей площади дома, сгорела крыша.
 
На пепелище пожарные нашли тела четырех жильцов. В момент начала возгорания все люди спали.
 
Одному из жильцов, 47-летнему мужчине, удалось спастись: он сумел выпрыгнуть из окна. Но при этом получил ожоги 15% тела и был госпитализирован. Площадь пожара превысили 100 квадратных метров.
 
Установлены личности погибших в пожаре:
 
1. Лобанова И., 1938 года рождения;
2. Буторов С., 1956 года рождения;
3. Виноградов Д., 1966 года рождения;
4. Роженцова Л., 1975 года рождения.
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту пожара. Уже установлено, что в квартирах в сгоревшем доме были зарегистрированы и проживали 5 человек. На месте ЧП в течение дня будет работать следственно-оперативная группа в составе руководителя Яранского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области и следователя. Обстоятельства и причины пожара выясняются.
 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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