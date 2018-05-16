В Санчурском районе расследуют обстоятельства гибели в пожаре четырех человек.

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ЧП произошло ранним утром 6 мая 2018 года.

В 3 часа утра поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Первомайской в п. Санчурске.

К моменту прибытия пожарных расчетов огнем был охвачен практически весь деревянный двухквартирный дом. В результате пожара обгорели стены по всей площади дома, сгорела крыша.

На пепелище пожарные нашли тела четырех жильцов. В момент начала возгорания все люди спали.

Одному из жильцов, 47-летнему мужчине, удалось спастись: он сумел выпрыгнуть из окна. Но при этом получил ожоги 15% тела и был госпитализирован. Площадь пожара превысили 100 квадратных метров.

Установлены личности погибших в пожаре:

1. Лобанова И., 1938 года рождения;

2. Буторов С., 1956 года рождения;

3. Виноградов Д., 1966 года рождения;

4. Роженцова Л., 1975 года рождения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту пожара. Уже установлено, что в квартирах в сгоревшем доме были зарегистрированы и проживали 5 человек. На месте ЧП в течение дня будет работать следственно-оперативная группа в составе руководителя Яранского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Кировской области и следователя. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.