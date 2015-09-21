В центре Кирова сгорели несколько нежилых построек (ВИДЕО).

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Возгорание началось днем 16 мая 2018 года. В районе улицы Хлыновской вспыхнули несколько нежилых построек.

Густой черный дым быстро распространился по микрорайону. Ситуацию осложняло то, что рядом находились высоковольтные ЛЭП.

По словам местных жителей, в частных постройках рядом с многоэтажкой никто не жил. Но в одной из них находился гараж. В результате пожара автомобиль сильно пострадал.

К моменту прибытия пожарных строения были почти полностью охвачены огнем. Пожар локализовали и потушили в течение часа.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Причина возгорания устанавливается. Не исключена версия внесенного источника огня.