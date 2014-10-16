В ГИБДД насчитали 100 тысяч нарушений за четыре месяца

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Более ста тысяч нарушений правил дорожного движения всего за четыре месяца. Однако, далеко не все нарушители оплатили штрафы. Сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов напоминают - наказание неотвратимо.Ситуация с ДТП и дорожным травматизмом в регионе остается сложной. Правила дорожного движения игнорируют и водители, и пешеходы.Нормализовать ее, по мнению сотрудников ГИБДД, должна правильная работа с нарушителями. Штрафы должны мотивировать их соблюдать ПДД.Платят штрафы далеко не все. Судебные приставы говорят, сейчас у них в производстве находятся более 30-ти тысяч дел в отношении нарушителей ПДД, взыскать необходимо порядка 35 миллионов рублей. Среди должников немало и злостных нарушителей.Один кировчанин имеет 97 неоплаченных штрафов, рассказали судебные приставы. В скором времени он и его автомобиль будут объявлены в розыск. Добавим, иногда бывает так, что нарушитель по каким-то причинам не получил извещение о штрафе. Эту проблему ему необходимо решать самостоятельно.Узнать информацию о штрафе можно на сайте госуслуг или при помощи других электронных ресурсов.В подобных случаях вопрос со сроками погашения и суммой штрафа решается индивидуально.