В ГИБДД насчитали 100 тысяч нарушений за четыре месяца
Ситуация с ДТП и дорожным травматизмом в регионе остается сложной. Правила дорожного движения игнорируют и водители, и пешеходы.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«При помощи таких систем видеонаблюдения было выявлено 75 тысяч нарушений. Всего же в Кировской области было совершено за 4 месяца 2018-го года более 125 тысяч нарушений правил дорожного движения. Отметим, самое распространенное - это превышение скорости».
Нормализовать ее, по мнению сотрудников ГИБДД, должна правильная работа с нарушителями. Штрафы должны мотивировать их соблюдать ПДД.
ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДПС И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Профилактический эффект от административных наказаний не может быть достигнут без их своевременного и полного исполнения. Иными словами если административный штраф назначен - он должен быть исполнен. Только тогда будет профилактический эффект».
Платят штрафы далеко не все. Судебные приставы говорят, сейчас у них в производстве находятся более 30-ти тысяч дел в отношении нарушителей ПДД, взыскать необходимо порядка 35 миллионов рублей. Среди должников немало и злостных нарушителей.
ЮЛИЯ СКОПИНА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«317 жителей нашей области имеют 10 и более неуплаченных штрафов ГИБДД и 593 лица имеют совокупную задолженность по штрафам свыше 10 тысяч рублей. Злостные неплательщики у нас являются предметом пристального внимания».
Один кировчанин имеет 97 неоплаченных штрафов, рассказали судебные приставы. В скором времени он и его автомобиль будут объявлены в розыск. Добавим, иногда бывает так, что нарушитель по каким-то причинам не получил извещение о штрафе. Эту проблему ему необходимо решать самостоятельно.
Узнать информацию о штрафе можно на сайте госуслуг или при помощи других электронных ресурсов.
ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДПС И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По действующему законодательству, как только выносится постановление о назначении административного штрафа, речь идет больше о фото-видеофиксации, оно в течении суток должно, в идеале, поступать в федеральный банк данных Госавтоинспекции. По законодательству до трех суток. У нас практика - это сутки. Бывают технические сбои, но это единичные факты, когда информация о постановлении не отображается».
В подобных случаях вопрос со сроками погашения и суммой штрафа решается индивидуально.
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