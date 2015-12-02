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В Котельниче задержали подозреваемого в краже из садового дома.

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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В полицию обратился 47-летний житель районного центра. Он сообщил, что неизвестные совершили кражу имущества из его дома, который он использует под дачу.
 
В доме была взломана дверь, воры похитили бензопилу, шлифмашинку и продукты питания. Причиненный ущерб владелец дачи оценил в 11 тысяч 320 рублей.
 
Также мужчина сообщил еще одну важную деталь. Кто-то отогнал его автомобиль на несколько десятков метров от дома.
 
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Котельнича, 1995 года рождения, ранее судимый за серию квартирных краж. Мужчина сознался в совершении преступления.
 
Он рассказал, что дверь в дом выбил ногой. Там он обнаружил ключи от машины и решил увезти все похищенное на автомобиле. Но не сумел справиться с управлением и бросил авто.
 
Полицейские изъяли украденные инструменты во время обыска по месту жительства подозреваемого.
 
В ходе проведения расследования подозреваемый признался в совершении еще одного преступления. Тремя неделями ранее он попытался угнать автомобиль с улицы Труда г. Котельнича. Машина оказалась незапертой. Угонщик сумел ее завести, но не смог выехать с парковки и также бросил автомобиль.
 
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 166 Уголовного кодекса РФ («Кража», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). На период расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
В настоящий момент полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений в Котельниче.
 
по информации УМВД по Кировской области


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