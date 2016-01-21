В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

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19 мая в полицию обратилась жительница г. Кирова с сообщением о том, что ее сын, 2006 года рождения, ушел из дома в неизвестном направлении, и его местонахождение неизвестно.

Где мог находиться мальчик, не знали ни родители, ни друзья. Сотрудники полиции опросили всех, кто мог располагать какой-либо информацией о пропавшем без вести подростке.

Фотоориентировка была доведена до наружных нарядов полиции.

Полицейские проверяли торговые, развлекательные центры, «прочесывали» улицы областного центра. В итоге подростка удалось разыскать и доставить домой.

Со слов школьника, он более суток гулял по улицам города.

по информации УМВД по Кировской области