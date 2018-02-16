Кировчанин продавал сервировочный столик и потерял 72 тысячи рублей.
В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Кирову обратился 59-летний мужчина.
Он рассказал, что разместил на сайте "Авито" объявление о продаже деревянного сервировочного столика за 5 тысяч рублей. "Покупатель" нашелся быстро.
Клиент был "очень заинтересован" в приобретении столика, но не мог за ним приехать лично. Незнакомец убедил продавца, что деньги готов перечислить прямо сейчас. И для этого необходимы все реквизиты банковской карты "продавца".
Доверчивый кировчанин продиктовал "покупателю" номер карты, имя владельца, срок ее действия, трёхзначный код и смс-пароль от банка.
После получения всей необходимой информации мошенники списали с его карты 72 тысячи рублей.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
по информации УМВД по Кировской области
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