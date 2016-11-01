В Уржумском районе в лесу задержали грабителя пенсионерки.

Поделиться новостью:

Инцидент произошел в деревне Сосновка. В дом к пенсионерке, 1957 г.р., зашел незнакомый мужчина.

Он нанес один удар рукой хозяйке по голове, а находившейся в гостях женщине, 1961 года рождения, ударил ножом по ноге. После этого похитил бутылку водки и скрылся.

Жители деревни попытались по горячим следам самостоятельно догнать злоумышленника. Но мужчина бросился в близлежащую реку, перешел ее вброд и скрылся в лесу.

Но далеко ему уйти не удалось. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в лесном массиве неподалеку от деревни.

В отношении ранее неоднократно судимого жителя Юрьянского района, 1976 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России «Грабеж».

Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

по информации УМВД по Кировской области