Кировчанка вместо купленного в интернете сотового телефона получила посылку с куском мыла.

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Пострадавшей от действий мошенников стала 62-летняя жительница областного центра.

На одном из сайтов в сети Интернет женщина решила заказать мобильный телефон стоимостью 7 700 рублей.

Вскоре она получила посылку с товаром и оплатила наложенный платеж. Но, вскрыв коробку, вместо заказанного мобильника женщина обнаружила внутри кусок мыла и рулон скотча.

По данному факту в городском Управлении МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения подозреваемого.

по информации УМВД по Кировской области