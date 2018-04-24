Кировчанка вместо купленного в интернете сотового телефона получила посылку с куском мыла.
Пострадавшей от действий мошенников стала 62-летняя жительница областного центра.
На одном из сайтов в сети Интернет женщина решила заказать мобильный телефон стоимостью 7 700 рублей.
Вскоре она получила посылку с товаром и оплатила наложенный платеж. Но, вскрыв коробку, вместо заказанного мобильника женщина обнаружила внутри кусок мыла и рулон скотча.
По данному факту в городском Управлении МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России «Мошенничество».
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения подозреваемого.
по информации УМВД по Кировской области
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