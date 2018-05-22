Виновника смертельного ДТП на улице Спасской приговорили к 1 году лишения свободы.

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В Кирове был осуждён 29-летний водитель лесовоза за совершение смертельного ДТП в июне 2017 года.

Водитель отправился в поездку на грузовом автомобиле «МАЗ», у которого была неисправна тормозная система. На спуске по улице Спасской мужчина не справился с управлением. Груженый лесовоз занесло на повороте.

Грузовик врезался в автомобиль Chevrolet Cruze и сбил пешехода , стоявшего на обочине рядом с авто. Груз опрокинулся, и бревна вывалились на дворовые постройки жилого дома № 2 А по ул. Спасской и припаркованный во дворе "ГАЗ-24".

Пострадавший в ДТП пешеход скончался на месте аварии.

Суд признал водителя лесовоза виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год.

Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии-поселении.

Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осужденный обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба осуждённого отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

по информации прокуратуры Кировской области