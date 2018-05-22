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В Кирове ищут причастного к краже с автомойки на Заводской (ВИДЕО).

Сегодня, 13:01 | Просмотров: 41 | Версия для печати
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Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову разыскивают мужчину, который подозревается в совершении кражи имущества из помещения автомойки на улице Заводской.
 
Неизвестный похитил со стойки ноутбук и два сотовых телефона общей стоимостью около 25 тысяч рублей, после чего скрылся.
 
Действия злоумышленника попали на запись камеры видеонаблюдения.
 
Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении мужчины на видеозаписи, просим сообщить в полицию по телефонам: 89229391060 или 02 (102 - с мобильного телефона).
 
по информации УМВД по Кировской области


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