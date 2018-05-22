Полиция разыскивает подозреваемых в краже из магазина (ВИДЕО).

Поделиться новостью:

Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению кражи продуктов из магазина на улице Советской г. Кирова.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое - мужчина и женщина - вошли в торговый зал, сложили в корзину несколько бутылок алкогольных напитков и продукты, а затем покинули торговое помещение, не оплатив покупку.

Причиненный ущерб персонал магазина оценил в 2 тысячи рублей.

Информацию о личности мужчины и женщины просят сообщать в полицию по телефонам 89229391060 или 02 (102 - с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области