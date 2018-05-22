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В Кирове прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в батутном парке

Вчера, 15:07 | Просмотров: 132 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове прокуратура пресекла нарушения закона при эксплуатации спортивного центра с массовым пребыванием людей. Чем рисковали посетители, посещая батутный парк?

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства, строительных норм и правил. В адрес арендатора и собственника были внесены соответствующие представления. Также прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, которое в настоящее время рассматривается. Кроме того, в суд был подан иск с требованием прекратить эксплуатацию спортивного объекта до устранения нарушений.

В Кирове прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в батутном паркеДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В рамках проверки пожарной безопасности были установлены факты несоблюдения закона, то есть, это многочисленные нарушения, которые связаны с отсутствием необходимого количества эвакуационных выходов, отсутствии системы дымоудаления, а также системы освещения в случае эвакуации при пожаре».
 
Кроме этого было обнаружено, что не соблюдался порядок выдачи разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию здания - при получении была предоставлена фиктивная документация, которая не разрабатывалась проектной организацией. Возбуждено уголовное дело.


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