В Вересниках горит жилой дом.
Возгорание двухэтажного деревянного дома на улице Мебельщиков началось около полудня.
По словам очевидцев, загорелось чердачное помещение.
К моменту приезда пожарных огнем была охвачена большая часть крыши.
Из горящего дома были эвакуированы более десятка жильцов.
В данный момент тушение огня продолжается. Причины возгорания устанавливаются.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, месяц назад в Вересниках произошел еще один пожар в подобном двухэтажном деревянном доме.
фото vk.com/zlo43
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.