В Вересниках горит жилой дом.

Поделиться новостью:

Возгорание двухэтажного деревянного дома на улице Мебельщиков началось около полудня.

По словам очевидцев, загорелось чердачное помещение.

К моменту приезда пожарных огнем была охвачена большая часть крыши.

Из горящего дома были эвакуированы более десятка жильцов.

В данный момент тушение огня продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, месяц назад в Вересниках произошел еще один пожар в подобном двухэтажном деревянном доме.

фото vk.com/zlo43